La sinistra si sente tradita dal pontefice populista

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Come nacque e come morì l'amore dellaper Bergoglio. Si potrebbe intitolare così un pamphlet che ripercorresse tutti i giudizi dati sul pontificato di Papa Francesco dai giornaloni e dagli esponenti di punta del progressismo italiano dal momento del suo insediamento (nel marzo 2013) ad oggi. Che fosse un amore interessato, e quindi ipocrita, molti di noi lo avevano intuito. Ma che, in così poco tempo, si potesse passare dagli entusiasmi incontenibili al ripudio generalizzato si stenta non poco a crederlo. Eppure, bastava leggere i giornali o ascoltare i commenti di ieri alle frasi colorite pronunciate dalin una riunione coi vescovi per rendersi conto della repentina svolta. Per i “compagni” la realtà è bianca o nera, senza mediazioni.