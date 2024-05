La sfida a Licciana I progetti dei candidati per far rinascere il borgo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Renzo Martelloni, attuale sindaco diNardi, è in corsa per il secondo mandato, alla guida del gruppo ‘Cambiamo’. Contro di lui Danis Santini, di ‘Insieme per’. Entrambi sono agguerriti, come i componenti delle liste, che hanno messo a disposizione le proprie capacità per il bene del Comune. Se Martelloni punta sulla fiducia riscossa in precedenza e sui lavori svolti negli ultimi anni, Santini punta al rinnovamento, all’impegno e ad altrida portare a termine. Nel 2019 Martelloni, sempre con ‘Cambiamo’, aveva ottenuto 1760 preferenze, il 61,3 per cento dei voti. Aveva vinto contro Roberta Vallini, alla guida di ‘Siamo’, che aveva ottenuto il 38,7 per cento, con 1110 voti. Le elezioni si erano rese necessarie a causa della scomparsa del sindaco Pierluigi Belli, avvenuta prematuramente nel novembre 2018.