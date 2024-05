La selezione degli aspiranti medici. Un sogno racchiuso in 60 quesiti. E chi non passa andrà all’estero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sogni, speranze, aspettative racchiusi in 60ai quali bisognava rispondere in 100 minuti. Si è svolto ieri in tutte le sedi il test per essere ammessi alla facoltà dina. Gli iscritti alle prove sono stati 67.260 a caccia di uno tra i 20.867 posti disponibili contro i 18.331 dell’anno scorso. A Pavia sono 388 i posti perna e chirurgia in lingua italiana, 2 quelli riservati ai cittadini extra Ue, 20 le possibilità di accedere a odontoiatria e una per chi non è europeo. "Se si studia, si fanno molte simulazioni mescolate a un po’ di teoria, il test è fattibile – ha detto all’uscita dalla prova Giacomo Fumagalli di Robbio –. Spero sia andata bene, se così non fosse, continuerei a frequentare la facoltà che sto già facendo".