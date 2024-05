La seconda occasione della Fiorentina Italiano ci riprova | un’altra finale un altro finale?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nel calcio le seconde occasioni sono merce rara, specie ad appena un anno di distanza. La, però, è stata capace di ripetersi e si gioca ancora una volta le proprie carte. Da Praga ad Atene,per i viola, sempre in Conference, ma questa volta si cerca anche un, visto che dodici mesi fa contro il West Ham arrivò una bruciante sconfitta in rimonta che ha messo a nudo i problemi di gestione del risultato e le disattenzioni difensive di una squadra altrimenti brillante davanti e moderna. Nessuno può affermare che laabbia imparato dai propri errori: tante volte anche quest’anno non è stato gestito al meglio il vantaggio e abbiamo visto partite ricchi di ribaltoni, in un senso o nell’. Ma la sensazione è che i toscani siano in un ottimo momento e che siano maggiormente in grado di far pendere a proprio favore la bilancia.