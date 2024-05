La savinese Italfimet protagonista alla fiera Material Preview

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arezzo, 29 maggio 2024 – Ladella principaletoscana dedicatapelletteria. L’azienda, punto di riferimento internazionale per le soluzioni galvaniche, sarà presente giovedì 30 maggio adi Scandicci dove potrà vivere una giornata di incontro e confronto con tutti i principali soggetti impegnati nelle diverse fasi della filiera produttiva di borse e accessori in pelle. L’evento ambisce infatti a mettere in rete le realtà d’eccellenza di questo settore per favorire occasioni di condivisione del “saper fare”, di scambio di idee e di risoluzione di problematiche, potendo così tracciare nuove vie di sviluppo in termini di prodotti,i o colori. In questo scenario, laavrà il compito di rappresentare le più recenti innovazioni in ambito di impianti e processi per la galvanica degli accessori in oro, argento, platino, pdio, rame o rodio.