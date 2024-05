La Promessa anticipazioni 31 maggio | Martina allo stremo delle forze

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La31: la vicenda dinon sarà l’unica che seguiremo in questa puntata…Ci sarà anche un nuovo battibecco tra Abel e Jana, ma interverrà Curro, che dovrà vedersela pure con la drammatica situazione dell’ex fidanzata. Tra le altre cose, Alonso, come Cruz, verranno a sapere del progetto di Jimena e Manuel e il marchese si opporrà. La31: Abel e Jana sempre ai ferri corti. Stavolta però… Abel e Jana, screenshot de @la(Foto da Facebook)Abel e Jana continuano a confrontarsi (e ad affrontarsi!) su questioni mediche: questa volta c’entra il problema che aveva avuto Simona e da cui la ragazza l’aveva salvata. Il dottore domanda alla cameriera con che medicina ci sia riuscita ma, di fronte alla risposta della Exposito, lui reagisce in un modo che non le piace.