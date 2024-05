La principessa Amalia accetterà il denaro dal Governo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Laha rivelato di aver deciso di accettare il rimborso delper le sue spese come erede al trono. Secondo il Netherlands Times, la futura regina ha diritto a pretendere fino a 1.509.000 euro di spese e 322.000 euro di stipendio dal 2021, quando ha compiuto 18 anni nel dicembre dello stesso anno. Tuttavia, prima di raggiungere la maggiore età, ha rivelato che non avrebbe accettato queste somme a meno che i costi relativi al suo ruolo non fossero aumentati. Qualche settimana fa, laha inviato una lettera scritta a mano al primo ministro Mark Rutte. L’erede al trono ha spiegato i motivi del suo cambiamento di opinione. Come riportato dalla stampa olandese, ha scritto: “Con il passare del tempo e dopo circostanze sorprendenti, è ormai prevedibile che dovrò tener conto delle spese di personale e di materiale in vista di un adempimento indipendente ed autonomo del mio incarico, compreso il personale amministrativo, e delle prenotazioni per un alloggio per vivere e lavorare“.