Fonte : secoloditalia di 29 mag 2024

L’esempio scelto – l’uso delle posate e la conoscenza delle regole della grammatica – come atteggiamento criticabile da destra ci ha indotto a ritenere che evidentemente per lui quelli di destra non usano comportarsi a tavola secondo le regole del bon ton. Se non era quello l’intento ce ne rallegriamo e provvediamo alla correzione del titolo, unendoci a Serra nell’augurio che i giornali – tutti – riportino senza pregiudizi notizie e opinioni.

La precisazione di Michele Serra su posate e congiuntivi | è stato travisato ciò che ho detto