La polizia penitenziaria fa multe sul tram? Il video fa il giro del web

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Mistero legato a unche sta facendo ildel web. Sembra che, in pieno centro di Roma, lafacciaa chi è sprovvisto di biglietto del. E i cittadini si indignano: "Non ci sono agenti per le carceri e lasi dedica ai". E ancora: "Vigili urbani inesistenti...dove sono?". In realtà dalle immagini delnon è chiaro se a fare lesiano effettivamente agenti dellaoppure dipendenti dell'Atac. Ma tanto è bastato per far insorgere i romani. Il che la dice lunga sullo stato d'animo con cui gli abitanti della Capitale vivono il loro rapporto con una Città Eterna letteralmente allo sbando.