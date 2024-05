La playlist della Serie A | Niang alla Tiziano ferro il gol della salvezza è ‘Il regalo più grande’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Udinese- Neffa. Si chiude l’ultima giornata diA con delle entusiasmanti lotte per la. Cannavaro riesce a salvare la sua Udinese, con una vittoria al cardiopalma sigillata dal gol di Davis nel finale. Il Frosinone è inB, L’Udinese è salva, ma Cannavaro da campione quale è, “prima di andare via” a festeggiare con i suoi va a consolare Di Francesco. Esempi di umanità e sportività che vorremmo vedere tutti i giorni all’interno del calcio, una bella immagine, una ventata d’aria fresca per il calcio. Frosinone- Ligabue. Il Frosinone è in B, una retrocessione non meritata, per una squadra che ha espresso un bel gioco e segnato 44 gol, 10 in menoJuventus. Non si potrà mai festeggiare per una retrocessione, ma il Frosinone deve essere orgoglioso del coraggio e dell’intraprendenza portata in campo.