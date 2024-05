Fonte : italiasera di 29 mag 2024

it Max L'articolo La Penna d’Oca del Campidoglio, premio ‘eco e pet friendly’ dedicato a chi fa la differenza. Info www. La cerimonia, realizzata grazie alla collaborazione di realtà come Giuntini e Cucciolotta, prevede la partecipazione di numerosi personaggi del mondo del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, ma anche forze dell’ordine, studenti e cittadini che sono stati individuati per essersi distinti con impegno, dedizione, amore.

La Penna d’Oca del Campidoglio premio ‘eco e pet friendly’ dedicato a chi fa la differenza Domani la presentazione nella Protomoteca