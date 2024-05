La ’nuova Pistoiese’ Iorio presenta il progetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) PISTOIA Dopo giorni di tira e molla e di voci contrastanti, finalmente è stata ufficializzata la data di nascita della nuova società che rappresenterà calcisticamente Pistoia nella prossima stagione. Il 4 giugno, alle ore 18 al Nursery Campus in Via Bonellina, vedrà la luce ildella "nuova Pistoiese", come l’ha chiamata Sergioall’interno del suo invito aperto alla città condiviso nel pomeriggio di ieri. Un primo, fondamentale, passo che con ogni probabilità porterà il club arancione a disputare la Serie D nella stagione sportiva 2024/2025. Il motivo, come ormai viene ripetuto, da settimane, è ben noto: la proprietà dell’ormai ex Aglianese Calcio ha deciso di abbandonare Agliana e trasferire il titolo sportivo nel capoluogo di provincia.