La Mummia | Universal sta lavorando al prequel torna anche Brendan Fraser?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Laha annunciato il prossimo progetto che rivisiterà l'iconico mostro della Hammer Lapotrebbe essere la prossima storia dei Mostria essere rivisitata dallo studio. Secondo quanto riferito, è in preparazione un nuovo capitolo del franchise, che però andrà più indietro nel tempo. L'insider Daniel Richtman ha riferito che undel franchise è in fase di sviluppo presso la. Si è inoltre appreso che Wes Tooke (Midway, Colony) sta scrivendo la sceneggiatura. Non è chiaro, tuttavia, di quale versione de Lasarà ilquesto nuovo film. Dato lo status di cult della versione del 1999 cone Rachel Weisz, quel franchise sembra più probabile ….