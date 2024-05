La Milano di Scerbanenco in mostra alla Milanesiana | La città di oggi? Quanto somiglia a quella scritta da lui

Fonte : ilgiorno di 29 mag 2024

Milano - Duca Lamberti e la Milano di Giorgio Scerbanenco come non li avete mai visti. Escono dalla penna e dall'estro di Paolo Bacilieri quindici tavole, tratte dai graphic novel "Venere privata" e "Traditori di tutti", in mostra alla Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Luogo dell'esposizione, aperta da questo mercoledì fino al 23 luglio, il Mvsa (Museo valtellinese di Storia e arte) di Sondrio. A intervenire durante l'evento di inaugurazione sarà anche Cecilia Scerbanenco, figlia dello scrittore, traduttrice, anche curatrice dei libri del padre nonché responsabile degli Archivi Scerbanenco. Il tema della Milanesiana di quest'anno è la timidezza (e i suoi contrari), l'arte di saper ascoltare e osservare il mondo, e i mondi degli altri.

Scerbanenco, lo scrittore che «inventò Milano» (ma che Milano ha sempre snobbato) Se oggi esiste il «milanese imbruttito» che pensa solo a «lavurà» lo dobbiamo anche al padre degli autori noir italiani. Alessandro Trocino racconta la sua figura in un saggio: «Ha un'incredibile modernità di stile: quel realismo e capacità di dire le cose con quella brutalità e con quella forza non sono facili da trovare oggi».

