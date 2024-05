La lotta dei media indipendenti nell’Ungheria di Orbán Il direttore di Klubrádio | 8 milioni di euro dai nostri supporter – Le interviste

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La libertà di stampa è sotto attacco in Ungheria. Lo scrive Human Rights Watch nell’ultimo report «I can’t do my job as a journalist». Istatali – spiega l’autrice Lydia Gall – hanno smesso di fingere di essere imparziali già da tempo. Quellisono stati gradualmente smantellati o riconvertiti a mezzi filo-governativi a partire dall’ascesa al potere di Viktor. Le campagne diffamatorie contro i giornalisti e la concentrazione deiprivati nelle mani di oligarchi vicino all’esecutivo rivelano – secondo il report – una sistematica compromissione dell’indipendenza e del pluralismo, pilastri fondamentali di una società democratica. Eppure, di vociche resistono ce ne sono. Si sono reinventate. Nel 2020 Szabolcs Dull, caporedattore del sito di informazione indipendente ungherese Index, viene licenziato.