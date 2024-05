La linea rossa del sangue di Mirella Centri | un romanzo di formazione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Fiumicino, 29 maggio 2024 – “Ladel” è libro di, pubblicato da Nolica edizioni. La storia è ambientata tra la Sicilia post unitaria e fascista e l’Argentina della prima metà del Novecento si dipana la vicenda dell’intraprendente e senza scrupoli avvocato d’Auria la cui figlia Angelica sposa il barone Velascio, rampollo di un’antica famiglia dell’isola. Scandali e rovesci finanziari determineranno l’allontanamento degli sposi dalla Sicilia e la loro partenza per l’Argentina dove si ritroveranno proprietari di una tenuta. Catapultati in una dimensione arcaica e ostile, la natura e la spiritualità dei popoli indigeni daranno vita a un affresco potente e selvaggio nel quale Angelica proverà a ridare un senso alla propria esistenza… Undicircolare e potente che non potrà mancare di coinvolgervi anzi, di avvolgervi.