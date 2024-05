La Liga più divertente degli ultimi anni | più gol più occasioni più tempo effettivo…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La: Laha terminado y llega el turno de las conclusiones. Cada aficionado de su club reflexionará sobre larada realizada por los suyos y las direcciones deportivas buscarán durante el verano mejorar sus prestaciones. Una vez finalizada la actual campaña, Latambién puede reflexionar tras las estadísticas en torno el juego. Como cada edición de la competición, la base de datos de ‘Opta’ ha dado a conocer el registro en números sobre diferentes aspectos del juego: goles, minutos tiempo efectivo… Pese a que los datos no expresan siempre la realidad, una vez conocido los resultados, la conclusión es que se ha visto una competición más que divertida para el espectador, comparada con años anteriores.