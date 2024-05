La lettera della famiglia di Giulia | Le nostre giornate al cimitero sperando di sentirla ancora tra noi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Siamo profondamente mortificati di non poter partecipare a tutte le iniziative in sua memoria. Viviamo lontano e trascorriamo leal, cercando un’illusione di vicinanza a lei,ditra noi. Sappiamo cheè viva nelle donne di questa città, in coloro che sono riunite qui questa sera e in quelle che ogni giorno portano un fiore o un saluto sul luogo del ritrovamento. La lotta per la giustizia in nome die di tutte le donne violate e umiliate è il nostro impegno quotidiano. Continueremo a batterci affinché nessun’altradebba subire un dolore simile al nostro.ci manca in un modo chenon sappiamo descrivere. È una sensazione che va oltre l’impossibilità di respirare, una mancanza che la lingua italiana non riescead esprimere.