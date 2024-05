La grande meraviglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Cala il sipario su ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’autore in Fondazione Carispezia’, la rassegna letteraria di successo a cura di Benedetta Marietti che ha proposto in questi mesi alla Spezia una serie di incontri con grandi nomi della narrativa e saggistica. Tappa in calendario domani, alle 18 (apertura sala alle 17.30) con Viola Ardone nelle sale di via Chiodo 36. La nota scrittrice e insegnante di lettere napoletana conferma così l’appuntamento già in programma nella prima edizione della rassegna per raccontare, in dialogo con la scrittrice e docente Eleonora Sottili, il suo più recente romanzo dal titolo ‘’, edito da Einaudi, davanti a un pubblico di lettori e appassionati. Dopo il successo internazionale de ‘Il treno dei bambini’ e di ‘Oliva Denaro’, con questo romanzo Viola Ardone completa un’ideale trilogia del Novecento.