La forza della Scala il destino di Meyer

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Si dice felice, sereno e gioioso. Assicura che un manager con il suo curriculum "non ha il diritto di lamentarsi". Rivendica con orgoglio di aver "rivoluzionato ladalla testa ai piedi", rendendola moderna e pronta "per le sfide del futuro". Eppure qualche macigno da levarsi dalle scarpe ce l’ha eccome. Con un bersaglio chiaro: il ministroCultura Gennaro Sangiuliano, "che ha deciso di mandarmi in pensione" dal Piermarini e di allontanarlo da quella che ha ribattezzato "la sua famiglia". Dominiqueha scelto la conferenza stampa di presentazionestagione 2024-25 (l’ultima per lui) per fare un bilancio del mandato quinquennale in via Filodrammatici, ribadendo che sarebbe rimasto volentieri fino al 2029: "Sarei stato felice di andare avanti, e anche il Consiglio lo voleva".