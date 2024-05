La farmacia domotica Tecnologia e servizi | È già diventata realtà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Una nuova e funzionale. Rinnovata ed ampliata. E la stessa società FucecchioSrl (società in House del Comune di Fucecchio) proprietaria dell’immobile ha avuto un aumento di valore. Una rivoluzione annunciata e ora portata a compimento per lache vanta ottime performance con 6.000-7.000 ricette evase al mese. Unache cambia e si adegua ai tempi con lo sguardo verso il futuro, ma legata alle sue tradizioni. Oltre a diventare unacon un robot ad altaideato e prodotto in Italia (Bertero Technology), ha, anche, ampliato la propria attività di vendita farmaci e parafarmici con un’ampia sfera dia favore della popolazione. Vediamoli: preparazioni galeniche, prodotti Apoteca Natura, Fidelity card Farm@rete, analisi del sangue (controllo del profilo lipidico e dell’emoglobina glicata), elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, misurazione gratuita pressione sanguigna, controllo gratuito dell’udito, analisi gratuita capello e cuoio capelluto e tanto altro ancora.