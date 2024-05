Fonte : ilfattoquotidiano di 29 mag 2024

Il video sta facendo il giro del web: durante un confronto in aula, nel momento delle dichiarazioni di voto per una mozione per promuovere la parità di genere nel Comune, il consigliere Giuseppe Tramuta ha preso la parola, pronunciando la frase choc e scatenando così le proteste dell’Aula. Proteste in Aula proviene da Il Fatto Quotidiano.

La donna è il sesso più debole è inutile essere ipocriti | l’uscita sessista di un consigliere di Fratelli d’Italia a Parma Proteste in Aula