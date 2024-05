La disfatta morale del Partito democratico di Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Negli anni Settanta, timidamente, ilcomunista italiano cominciò a capire che la Nato non era affatto peggio del Patto di Varsavia, nemmeno dal punto di vista dei comunisti italiani, in particolare quando gli avvinazzati compagni russi provarono, come loro uso e costume, a uccidere il segretario generale Enrico Berlinguer in Bulgaria. Alla vigilia delle elezioni del 1976, Berlinguer confessò a Giampaolo Pansa del Corriere della Sera che si sentiva più al sicuro sotto l’ombrello della Nato, e da lì è cominciato un percorso non velocissimo, e spesso pieno di ambiguità oscene, compresa la barzelletta dell’eurocomunismo che giustamente Claudio Martelli definiva «neurocomunismo», verso la trasformazione di uneteroguidato da Mosca, anti europeo e anticapitalista, nelpiù europeo, atlantico e neoliberale (per usare una definizione insensata, ma cara ai nostalgici dei soviet) della Repubblica italiana.