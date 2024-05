La Dea è la squadra rivelazione in Europa Luca Percassi | Grazie a mio padre vero cuore del club

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Cala di Volpe (Sardegna). L’Atalanta è ladi questa stagione in. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato a, amministratore delegato delnel suggestivo scenario di Cala di Volpe, in Costa Smeralda, che ha fatto da cornice alla cerimonia dei Globe Soccer Awards Europe. Naturalmente la motivazione principale nell’assegnazione del premio alla Dea è il magnifico percorso inLeague, coronato con la leggendaria notte di Dublino. “Unaprovinciale italiana, l’Atalanta – recitano le motivazioni del premio -, ha conquistato il secondo titolo europeo per importanza, conquistando l’League a Dublino, battendo l’imbattuto Bayer Leverkusen per 3 a 0, dopo aver eliminato ai quarti di finale il Liverpool vincendo per 3 a 0 ad Anfield.