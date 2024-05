La Corea del Sud bombardata con palloni di spazzatura ed escrementi lo scioccante attacco di Kim Jong-un

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Infuria la guerra tra Russia e Ucraina, Israele continua a bombardare pesantemente Rafah, la Cina fa esercitazioni militari al largo di Taiwan e ora, come se non bastasse, ladel Nord “bombarda” ladel Sud conaerostatici contenenti, scarti e perfino. 150 iaerostatici ritrovati in 8 delle 9 province sudne, il cui contenuto è in fase di analisi. L’esercito della Sudsta indagando se all’interno deifossero presenti volantini di propaganda nordna. Negli anni ’50 infatti le sue Coree utilizzavano spesso questa tattica per diffondere materiale propagandistico. La minaccia delladel Nord Kim-un ha mantenuto la sua “promessa”, quando dichiarò che si sarebbe vendicato del frequente spargimento di volantini anti-Pyongyang e altri rifiuti da parte di attivisti sudni nelle zone di confine.