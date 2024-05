La Corea del Nord lancia al Sud 200 palloni aerostatici pieni di escrementi e spazzatura

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Un centinaio di palloncinidisono statiti ieri – martedì 28 maggio – dalladelverso ladel Sud. La mossa di Pyongyang, annunciata domenica dal viceministro della Difesa, è arrivata «nell’ambito della promessa di azione colpo su colpo», scrive l’agenzia di stampa Yonhap, contro i volantiniti periodicamente dagli attivisti per i diritti umani del Sud, critici del regime di Kim Jong-un, nel territorio dello Stato eremita. Martedì notte, hanno riferito i militari di Seul, oltre 200 palloncini hanno attraversato il confine per cadere in varie località del Paese, fino a raggiungere la provincia di South Gyeongsang, e disperdendo rifiuti durante la caduta tra bottiglie di plastica, batterie, pezzi di scarpe e persino letame, ha riferito un funzionario.