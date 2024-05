La Consar cala il poker Arriva il centrale Canella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La2024-25 comincia a prendere forma. Dopo il trasferimento di Arasomwan ad Aversa, ieri il club del presidente Rossi ha ufficializzato l’ingaggio delAndrea, avversario dellanella stagione appena conclusa con la maglia di Grottazzolina, con cui ha conquistato una storica promozione in Superlega. Ventisei anni, originario di Abano Terme,è cresciuto nel vivaio di Padova, dove ha giocato per 6 stagioni in Superlega, con un paio di parentesi, peraltro vincenti, in A2, ovvero a Piacenza, nel 2018-19, con promozione e Coppa Italia e, appunto, Grottazzolina, con campionato e Supercoppa. Nella stagione appena conclusa ha attaccato col 65%, miglior percentuale individuale della carriera. Queste le prime parole diin giallorosso: "Mi lascio alle spalle l’esaltante annata a Grottazzolina, dove credo sia stato compiuto un capolavoro, con l’orgoglio di avere contribuito a portare così in alto un paese tanto piccolo.