La Civitanovese al lavoro Alfonsi conferma vicina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’allenatore Santeè sempre più vicino alla panchina dellae la sensazione è che presto possa arrivare l’annuncio ufficiale perché si possa ricomporre la coppia vincente con ilto dg Claudio Cicchi. L’obiettivo primario della società è quindi di potere contare sui due protagonisti della stagione di Eccellenza conclusasi con la promozione in serie D. Non sorprende più di tanto che alcuni giocatori rossoblù possano essere richiesti da club di Eccellenza che vogliono recitare un ruolo di primo piano. Per esempio Davide Brunet interessa la Sangiustese, ma ci sono altri elementi che piacciono nel massimo campionato marchigiano come l’esperto difensore Lorenzo Pasqualini. Ma prima ancora di pensare ai volti nuovi dellaè da individuare quel gruppo da cui ripartire.