La città di Maestrelli | Più servizi e aiuti alle persone fragili Serve una vera svolta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Maria Grazia, candidata sindaca di Empoli al Centro-Italia Viva, qual è la caratteristica che la distingue dai rivali? "Sono una donna. E mi occupo da sempre - anche come consigliera regionale di Parità - di donne in difficoltà, vittime di violenza ma anche di discriminazione soprattutto sul lavoro. Mi contraddistingue la sensibilità, soprattutto in una campagna elettorale dove si parla poco delle. Mi sento molto diversa. Sono una donna e parlo da donna, come sindaca potrei fare la differenza. In questi anni Brenda Barnini ha dimenticato di esserlo o forse ha preferito dimenticarlo perché muoversi da donna è assai più faticoso". Quindi sindaco o sindaca? "Ovviamente sindaca, l’ho ben evidenziato anche nel simbolo". Quale sarebbe il suo primo atto da sindaca? "Ridare dignità allache è sporca e impaurita, abitata dache non si conoscono.