La Chiesa discrimina? Marrazzo Partito Gay a Notizie com | Togliere l’8×1000 fino a che ci sarà più chiarezza

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “I seminari sono finanziati dai contribuenti italiani e lo stesso clero è pagato con. Ci auguriamo che non ci sia alcuna azionetoria della, soprattutto con i fondi pubblici”. Ai nostri microfoni, Fabrizio, portavoce delGay Lgbt, interviene sulla polemica nata ieri in seguito alle parole di Papa Francesco di ieri durante un incontro a porte chiuse con i vescovi italiani. (Ansa Foto) –.com“Il papa si è scusato, ha detto che laaccoglie tutti, ma non si è capito cosa cambierà, ci auguriamo che non ci sia alcuna azionetoria, soprattutto con i fondi pubblici.a che non ci, invitiamo il governo a sospendere i fondi del”, aggiunge. Nell’incontro il Pontefice avrebbe invitato i vescovi della CEI a una maggiore selezione negli accessi ai seminari, recriminando un eccesso di “frociaggine”.