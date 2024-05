La boxe emula l’atletica | premi in denaro per i medagliati alle Olimpiadi di Parigi 2024 Tutte le cifre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Laha imitato. L’IBA ha infatti annunciato un montecomplessivo di 3,1 milioni di dollari riservato agli atleti che si distinguerannodi. La Federazione Internazionale, che è sospesa dal Comitato Olimpico Internazionale per questioni legate a finanze e trasparenza di giudizio, ha così deciso di elargire borse proprio come World Athletics, che ha stanziato un montedi 2,4 milioni di dollari da spartire esclusivamente tra i vincitori. Nel dettaglio si parla di 100.000 dollari per l’oro, 50.000 dollari per l’argento, 25.000 dollari per il bronzo, 10.000 dollari per l’eliminazione ai quarti di finale in ciascuna delle tredici categorie di peso. La quota andrà suddivisa tra atleta (50%),natore (25%) e Federazione nazionale (25%).