La Blu Basket lascia Treviglio per Orzinuovi Protestano i tifosi | Vogliamo rispetto

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Da ieri è ufficiale: il presidente Stefano Mascio ha deciso di spostare la Blu, storica realtà di, ache ritroverà così subito la A2 persa sul campo un mese fa retrocedendo in B. Notizia confermata con un comunicato stampa dallo stesso Mascio. Notizia che scontenta, come prevedibile, il popolo trevigliese che ha reagito con duri striscioni di protesta e l’annuncio di una mobilitazione per salvare la propria squadra. Lunedì notte il tifo organizzato dei due gruppi Rangers, i veterani Rangers Trei e le nuove leve, i Rangers Boys, hanno appeso striscioni di protesta alle cancellate del palazzetto. Nel timore di pesanti contestazioni l’annunciata conferenza stampa di Mascio, che avrebbe dovuto tenersi ieri mattina al PalaFacchetti, è stata annullata.