La bandiera della Palestina sulla facciata del comune di Bologna Lepore | Israele si fermi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Come Sindaco di unstoricamente schierato per la pace è per me doveroso prendere posizione. Per questo esporremo a Palazzo d’Accursio, accanto allo striscione per il cessate il fuoco, la". Così il sindaco diMatteo, che con un post sui social annuncia che da oggi nella terrazza del palazzo comunale sarà esposta ladello stato palestinese. "Non possiamo e non vogliamo restare in silenzio, perché restare in silenzio di fronte a questa violenza vuol dire accettarla", specifica. Si apre così nel Pd il fronte di chi prende posizione contronel conflitto in medio oriente. La scelta diarriva dopo la dimostrazione del candidato di Avs fuori da Palazzo Montecitorio e dopo le bandiere esposte ieri dai deputati del Movimento 5 stelle alla Camera.