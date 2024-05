La 911 Carrera diventa ibrida | svolta storica della Porsche

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 29 maggio 2024)e affascinante. Come sempre. La rivoluzione tecnologica che investe pure i bolidi di lusso non intacca la personalità che contraddistingue la 911. E’ la primaelettrificatastoria. Lamotorizzazione, battezzata t-hybrid e basata su un nuovo motore termico (da 485 cavalli), riguarda solo la prestazionale e sofisticata 911Gts. Quella che ora, grazie a due motori elettrici, uno integrato nella scatola del cambio Pdk e uno nella turbina che alimenta il classico motore boxer 6 cilindri 3 litri, arriva ad avere 541 cavalli di potenza e 610 Nm di coppia. La 911, quindi, resta una sportiva vera, ma modernissima, al passo coi tempi. “Abbiamo lavorato molto per cambiare il meno possibile l’architettura di base dell’auto, perché il nostro obiettivo era mantenere intatto il carattere migliorando prestazioni e sensazioni di guida”, ha dichiarato Frank Moser, vicepresidente responsabile delle linee di prodotto 718 e 911.