Kyiv le armi contro la Russia e il rischio di escalation da evitare Parla Formentini

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dopo Jans Soltenberg, è arrivato Josep Borrell. Dopo un’iniziale tiepidezza, arriva anche l’allineamento della Germania alla Francia. E, proprio in queste ore, il viceministro della Difesa polacco Cezary Tomczyk si aggiunge alla lista di favorevoli all’utilizzo, da parte di, diper colpire la. Tra l’altro, il presidente Usa Joe Biden – stando a un’indiscrezione del Washington Post – starebbe valutando l’ok aper usare leUsa ine di punire la Cina per aver fornito tecnologie a Mosca. Il governo italiano, per il momento, ha una posizione piuttosto differente. Da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, passando per il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, hanno chiarito che la linea rossa delle limitazioni all’uso difensivo dellenon deve essere valicato.