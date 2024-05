Kim ha perso la testa | sgancia feci umane contro la Corea del Sud

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Palloncini ripieni di spazzatura, letame efatti volare sulladel Sud, per esplodere inal nemico. Non sarà letale come un missile nucleare, ma l'attacco lanciato da Kim Jong-unSeoul è un affronto con pochi precedenti per quanto umiliante (e balzano). Il regime comunista delladel Nord ha deciso di punire così il Paese confinante, colpevole di non impedire agli attivisti sudni l'invio periodico di volantini anti-dittatura nei cieli del Nord. Con il favore del vento palloni aerostatici carichi di "spazzatura reale" sono così planati sui sudni: "Questi atti del Nord violano in modo chiaro il diritto internazionale e sono una seria minaccia alla sicurezza del nostro popolo - è il commento del Comando di stato maggiore congiunto in una nota -.