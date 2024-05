Kick Boxing Il Team Antonelli conquista un altro oro nazionale con Simone Buratti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 29 maggio 2024) A Jesolo il combattente di Casette Verdini hato il titoloper il quarto anno consecutivo APIRO, 29 maggio 2024 – Ildi Apiro continua a regalarsi grandi soddisfazioni. Dopo il bronzo di Sonia Albanesi (leggi qui), infatti, la squadra di Francol’oro al campionato italiano didi Jesolo con il pollentinoe FrancoIl combattente di Casette Verdini, così, hato per la quarta volta consecutiva il titolo di campionedi prima serie. Tra l’, è stato anche l’unico atleta marchigiano presente in gara e fa parte dellaitaliana. Un ulteriore risultato di prestigio, dunque, per il, in vista dei prossimi appuntamenti agonistici, primo su tutti il torneo “Bad Boys” di Rimini tra il 30 maggio e il 2 giugno, all’interno della Fiera del Wellness.