Kaitlyn Dever | tutto quello che sappiamo sull’attrice

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Avrete probabilmente sentito parlare dell’ultima serie true crime di Netflix, Unbelievable, una mini serie in otto parti su casi di stupro irrisolti. Ciò significa che probabilmente avrete sentito parlare dell’attrice protagonista della serie,, che è diventata famosa dopo la messa in onda. Ma chi è? Chi èè un’attrice e cantante americana che ha partecipato a numerosi film e programmi televisivi di piccole e grandi dimensioni. In particolare, è l’attrice protagonista della serie femminista Unbelievable di Netflix, basata su un articolo giornalistico vincitore del Pulitzer, intitolato An Unbelievable Story of Rape, realizzato dalle organizzazioni statunitensi The Marshall Project e ProReublica. La storia è incentrata su Marie Adler (), una diciottenne violentata sotto la minaccia di un coltello a Washington nel 2008, quando uno sconosciuto si è introdotto nel suo appartamento e l’ha legata al letto.