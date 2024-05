Juve pazza idea Di Lorenzo E Di Gregorio è pronto | Chiacchierata con il club

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Torino, 29 maggio 2024 – Una rottura totale tra il capitano Giovanni Die il Napoli può sconvolgere le dinamiche di mercato. Antonio Conte, tecnico in pectore dei partenopei, vorrebbe ripartire dal terzino destro, ma le frizioni non sembrano ricomponibili e così il mercato si tuffa sul possibile colpo: primi problemi per il salentino su cui manca solo l’ufficialità per prendere il posto di Calzona. E con un Dia partire le big d’Italia fiutano l’affare,e Inter su tutte. Il capitano del Napoli ha rinnovato il contratto l’anno scorso fino al 2028 con opzione e con un ingaggio superiore ai 3 milioni, ma a distanza di un anno i rapporti interni sono cambiati e la stagione disastrosa non ha aiutato. L’di separarsi sembra chiara nella mente di Die uomini mercato avveduti come Giuntoli e Marotta non possono non tentare qualcosa.