Judo Matteo Piras ottiene il pass per Parigi 2024 nei -66 kg

Fonte : sportface di 29 mag 2024

Piras si va ad aggiungere ad Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Manuel Lombardo (-73 kg), Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano (+78 kg), Antonio Esposito (-81 kg), Christian Parlati (-90 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg). 899 punti. TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

