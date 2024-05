Judi Dench l’attrice annuncia il ritiro | Non riesco più a vedere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Una bruttissima notizia per i molti fan dibritannica, oggi 89enne, ha infatti rivelato, durante un intervento al Chelsea Flower Show a Londra, di non riuscire quasi più a. Per questo motivo sarà quasi certamente costretta a ritirarsi dalle scene, sia cinematografiche che teatrali.Leggi anche: Muore all’improvviso a 29 anni. La scomparsa della nota attrice e influencer sconvolge i fan Durante lo show a cui ha partecipato, qualcuno le ha chiesto se avesse ancora in cantiere progetti al teatro o al cinema. Maha risposto secca: “No, no, nonneanche a“. È da circa dieci anni, infatti, chesoffre di maculopatia, una malattia che può portare alla perdita completa e irreversibile della visione centrale.