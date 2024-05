Jos Verstappen attacca la Red Bull | Pensino più alle gare invece di preoccuparsi di altro…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Una posizione molto chiara. Un momento decisamente particolare per la Rednel campionato di F1. Nelle ultime trela scuderia di Milton Keynes è riuscita ad andare a segno solo una volta con Maxa Imola, mettendo in evidenza problematiche tecniche sulla monoposto. La macchina anglo-austriaca ha palesato criticità nell’affrontare i cordoli, ma anche nella gestione delle gomme. Problemi inattesi, dopo che nelle prime uscite di quest’annata sembrava tutto facile per Max. Ne ha parlato Jos, papà di Max. Ai microfoni del quotidiano olandese De Telegraaf, l’ex pilota neerlandese ha dichiarato: “Di sicuro ci saranno altre piste in cui la Redandrà di nuovo bene. Ma sono molto curioso di sapere come risolveranno questi problemi.