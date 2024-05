Fonte : ilrestodelcarlino di 29 mag 2024

Per i due esercizi sono scattate sanzioni amministrative per complessivi 18mila euro a causa di 12 illeciti riscontrati. Nel complesso sono state identificate 103 persone, 11 i soggetti positivi ai controlli, 35 i veicoli controllati. . Nel bar, ubicato in un’area di servizio, emergevano dalle verifiche fatte, numerose violazioni: mancata esposizione licenza, mancata esposizione cartelli orari, mancata esposizione articoli Tulps sull’attività espletata, mancanza avviso divieto di fumo, prodotti scaduti di validità, prodotti in cattivo stato di conservazione, mancata traduzione in italiano dell’etichettatura di alcuni prodotti cosmetici, presenza congelatore in ufficio privato, mancanza segnalazione area video sorvegliata, pedana accesso laboratorio basculante e pericolosa per la sicurezza lavoratori e precarie condizioni igieniche.

Jesi prodotti scaduti e laboratorio sporco | sanzionati altri 2 locali