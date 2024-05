Jesi bivaccava al campo Boario | 31enne irregolare sul territorio denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024)(Ancona), 29 maggio 2024 –alun nigerianosenza fissa dimora per il reato di permanenza illegale neldello Stato. I poliziotti stavano transitando lungo via Granita quando hanno provveduto a controllare un extracomunitario che stava bivaccando su una panchina all’interno del. Alla richiesta di fornire documenti ilfaceva presente di esserne sprovvisto, per questo è stato poi fotosegnalato. Gli accertamenti successivi in commissariato hanno permesso di verificare che l’uomo aveva presentato una richiesta di protezione internazionale nel 2015 (presso la questura di Lodi), della durata di un anno e quindi scaduta ormai da tempo. Successivamente è stata notificata alla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, di un parere contrario al riconoscimento, con riserva di riesame della vicenda in caso di reperibilità.