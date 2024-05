Jannik Sinner la fidanzata Anna Kaliskaya racconta come hanno iniziato a conoscersi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ormai la notizia è ufficiale:Kalinskaya stanno insieme. È stato prima il campione di tennis altoatesino a confermare le indiscrezioni che circolavano da tempo sui due. Poi è arrivato il turno della collega russa, attuale numero 25 del mondo e già ex di Nick Kyrgios, dire la sua su questa vicenda rosa.Leggi anche:, la conferma sulla tennista Kalinskaya: “Sì, io estiamo insieme” Le rivelazioni diKalinskaya “Abbiamoa comunicare quest’anno, ma non vi dirò i dettagli”, ha rivelatoKalinskaya durante una pausa del Roland Garros in corso di svolgimento a Parigi. La tennista russa si è presentata in tribuna per seguire il match del suocontro Eubanks. E ha poi aggiunto: “Se stiamo insieme sarò felice di andare a fare il tifo, soprattutto se ho del tempo libero.