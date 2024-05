Jacobs terzo al Golden Spike di Ostrava è andata malissimo né potenza né velocità CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Continua il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Marcell. Ieri sono andati in scena idi, altro impegno utile per testare la condizione e la preparazione del velocista italiano. Purtroppo la prova è stata deludente non solo per ilposto sui 100 metri.non ha migliorato i tempi registrati nelle precedenti due uscite. Il suo commento dopo la gara registrato dal Corriere dello Sport.: «Non èmale. È» Scrive il: «Non èmale. È». Allarme o solo battuta d’arresto per Marcell? A dieci giorni dalla finale europea all’Olimpico di Roma, il bi-campione di Tokyo non decolla ancora sui 100 aldi. Soloin 10”19 (vento nullo) ancora sulla scia del compagno d’allenamenti in Florida, il canadese Andre De Grasse (in leggero progresso sullo stagionale con 10”10, prima di doppiare i 200 con un probante 20”09/+0.