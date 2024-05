Jacobs non va | Devo mettere insieme i pezzi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, abbiamo un problema. In vista dell’Europeo, che si terrà nella capitale, non arrivano segnali buoni da Marcell. In Repubblica Ceca, a Ostrava, al Golden Spike meeting del Gold del Continental Tour il velocista, nei 100 metri, è solo terzo. Non solo, a destare preoccupazione è il tempo: un deludente 10.19. Davanti a lui, il compagno di squadra alla corte di Rana Reider, Andre De Grasse primo con 10.11 e secondo il giamaicano Ryiem Forde con 10.17. Alla terza uscita stagionale il campione olimpico non riesce ancora a limare il proprio crono: per trovare una prestazione da nove secondi bisogna tornare al 2022, quando all’Europeo di Monaco corse in 9.95. È lecito, quindi, iniziare a essere un po’ preoccupati, sia per la rassegna di Roma che soprattutto per Parigi 2024.