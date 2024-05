Jack Bonaventura Ora vogliamo far gioire tutta Firenze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Di far gol senza vincere la coppa non gli interessa. Ci è già passato a Praga. Giacomolo mette subito in chiaro. "Il risultato della squadra è più importante. Ognuno di noi deve mettere da parte le cose personali". Determinato è dir poco, la grinta la si legge anche nello sguardo. "L’ultima coppa aè stata vinta oltre 20 anni fa, si sente la voglia che i tifosi hanno di vincere un trofeo. Ho sempre percepito un attaccamento alla maglia particolare da parte dei fiorentini. Abbiamo la possibilità di fare questo grande regalo alla città". Spazio poi alla condizione personale. "Sto bene, ho giocato parecchi minuti nell’ultimo periodo. Abbiamo in testa la strategia, ma ancora dobbiamo andare nel dettaglio". .