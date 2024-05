Italia-Repubblica Dominicana volley femminile | dove vedere in tv la Nations League orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Domani, giovedì 30 maggio (ore 6.30), si giocaDomenicana, seconda partita della seconda settimana della2024 di. Si inizia a fare sul serio per la qualificazione alle Final Eight, ma soprattutto sono in palio altri punti pesantissimi nel ranking FIVB per avvicinare ancora di più l’aritmetica certezza delle Olimpiadi 2024. Forse non sarà ancora tempo di esperimenti, ma l’infortunio di Pietrini cambia un po’ le cose per il CT Julio Velasco. E dopo una prima settimana a ranghi ridotti tornano in campo infatti la palleggiatrice Alessia Orro, l’opposta Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Marina Lubian e Sarah Fahr e il libero Monica De Gennaro. La nazionale di Julio Velasco è partita bene nella prima settimana della competizione, raccogliendo una sconfitta e tre vittorie.