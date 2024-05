Fonte : dayitalianews di 29 mag 2024

. DOMINICANA: PARTITA IN DIRETTA proviene da Dayitalianews. Grazie a questa vittoria le azzurre salgono a 4 vittorie su 5 match disputati (unica sconfitta quella subita contro la Polonia con il punteggio di 3-0) Tutte queste vittorie sono molto importanti perché stanno permettendo alle azzurre di guadagnare punti molto importanti per il Ranking Mondiale, perché sappiamo benissimo che l’Italia va a caccia della matematica qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 Domani le azzurre sfideranno la Repubblica Dominicana, squadra davvero molto ostica ma sicuramente nettamente alla portata delle azzurre, che dovranno scendere in campo senza se e senza ma per liquidare il match con un netto 3-0 QUANDO SI GIOCA IL MATCH TRA ITALIA – REPUBBLICA DOMINICANA? 30/05/24 ALLE ORE 06:30 ITALIA – REPUBBLICA DOMINICANA DOVE GUARDARE IL MATCH TRA ITALIA – REPUBBLICA DOMINICANA? IL MATCH VERRA’ TRASMESSO IN DIRETTA SU DAZN E SU VOLLEYBALL WORLD TV L'articolo ITALIA – REP.

ITALIA – REP DOMINICANA | PARTITA IN DIRETTA